Ein Sprecher des Brüsseler Flughafens sagte, Collins Aerospace habe noch keine sichere, aktualisierte Version der Software geliefert, um die volle Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Bereits am Sonntag seien 50 der 257 geplanten Abflüge gestrichen worden. Während sich die Lage in Berlin und London-Heathrow am Sonntag nach Angaben der Betreiber deutlich entspannte, hielten die Störungen in Brüssel an. Der Flughafen Berlin teilte mit, es gebe vereinzelt längere Wartezeiten, die Verspätungen bei Abflügen lägen jedoch im Rahmen eines normalen Betriebstages. Collins teilte am frühen Montagmorgen mit, die Updates zur Wiederherstellung der Systeme stünden kurz vor dem Abschluss.