Das Niveau der beschlossenen Deckelung entspricht etwa 56 Dollar pro Million britischer Wärmeeinheiten. In Asien lagen die LNG-Prise zwischen August und September rund zwei Wochen über diesem Preis. Händlern zufolge betrachten asiatische LNG-Abnehmer die europäische Massnahme als glückliche Fügung. Russlands Krieg in der Ukraine hatte sie in Bedrängnis gebracht, da am Flüssiggas-Markt plötzlich zahlungskräftige Konkurrenz aus Europa auftauchte.