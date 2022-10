Der Rest gehört internationalen Gashändlern, Energieversorgern und Industriekonzernen, und diese können ihr Gas jederzeit an den Meistbietenden verkaufen, egal wo der sitzt. Ein Kälteeinbruch in Deutschland könnte somit einen Ansturm auf die Gasspeicher in den Nachbarländern auslösen. Spannungen innerhalb der Europäischen Union sind damit vorprogrammiert.