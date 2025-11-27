Denn lange Zeit deutete in Ellinikon nichts auf ein Mega-Städtebauprojekt mit einem Investitionsvolumen von bis 9 Milliarden Euro hin. Von 1938 bis 2001 starteten und landeten hier Flieger auf dem Athener Stadtflughafen Athen-Ellinikon, der bis 1993 auch eine Basis der US Air Force hatte. Für die olympischen Sommerspiele 2004 wurde mit Athen-Eleftherios Venizelos dann ein neuer Flughafen im Osten der Stadt gebaut - das Aus für Athen-Ellinikon. Und es geschah hier fast 20 Jahre: Eigentlich nichts. Das alte Flughafengelände wurde zum «Lost Place», zu einem Geisterort. Hangars und Sportanlagen der Sommerolympiade verlotterten unter der gleissenden Sonne, Flüchtlinge schlugen ihre Zelte auf, zeitweise kam es zu Ausschreitungen. Touristen wunderten sich beim Vorbeifahren mit Tram oder Auto über die jahrelangen Absperrungen entlang der Küste.