Kernstück des Projektes auf einem ehemaligen Flughafengelände ist ein Park mit über zwei Millionen Quadratmetern. Die Verantwortlichen ziehen hier gerne den Vergleich zum Londoner Hyde Park, der um ein Viertel kleiner ist. Durch diesen «Smart Park» soll ein Netz von rund 50 Kilometern an Velo- und Fussgängerwegen entstehen und den Anspruch einer 15-Minuten-Stadt wahr werden lassen: Zu Fuss oder mit «grünen» Verkehrsmitteln in der Überbauung alles erreichbar in einer Viertelstunde. Energie- und Bewässerungssysteme - alles auf dem modernsten Stand. «Ellinikon symbolisiert das neue Griechenland, wie wir uns es vorstellen», sagte Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis beim Spatenstich.