«Ich sehe DeepSeek als eine enorme Chance für Unternehmen wie unseres», sagt Ulrik R-T, Chef des dänischen Unternehmens Empatik AI am Rande der GoWest-Anlegerkonferenz in Göteborg. «Es hat gezeigt, dass wir keine riesigen Budgets brauchen, um unsere Vision zu verwirklichen.» Dem Datenanbieter PitchBook zufolge haben Investoren KI-Firmen aus den USA im vergangenen Jahr siebenmal so viel Kapital zur Verfügung gestellt wie europäischen Konkurrenten.