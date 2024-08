Bei der aktuellen Aufrüstung seien schnellere Produktzyklen, umfassendere Experimente und bessere technologische Fähigkeiten gefragt, sagt Herbert Mangesius, Gründungspartner des Wagniskapitalfonds Vsquared. «Die Planung in einem Ministerium ist so langsam, und die Wagniskapital-Welt ist eine mögliche Antwort auf dieses Problem.» Vsquared ist einer der Partner des umgerechnet rund einer Milliarde Euro schweren Nato Innovation Fund (NIF), der in vielversprechende Jungfirmen aus dem Verteidigungssektor investiert. Am NIF sind 24 der 32 Nato-Staaten beteiligt. Die USA und Kanada gehören bislang nicht dazu. «Mein Ziel ist es, dass sich dem Fonds irgendwann sämtliche Nato-Staaten anschliessen», sagt NIF-Chef Andrea Traversone in einem Reuters-Interview.