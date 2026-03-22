«Nicht unser Krieg»

Die europäischen Staats- und Regierungschefs fürchten, in einen unberechenbaren Konflikt hineingezogen zu werden, dessen Ziele sie nicht vollständig verstehen und unterstützen und der bei ihren Bürgern höchst unpopulär ist. Sie kalkulieren, dass die Vorteile einer Zuschauerrolle die Risiken für die transatlantischen Beziehungen überwiegen, auch wenn diese durch den Ukraine-Krieg und Zollstreitigkeiten bereits stark belastet sind. Verteidigungsminister Boris Pistorius formulierte es am Montag so: «Das ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht angefangen.» Auch der französische Präsident Emmanuel Macron stellte klar: «Wir sind nicht Partei in diesem Konflikt.»