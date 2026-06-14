Mehr CEOs namens John als weibliche CEOs

Wer würde meinen, dass so viele CEOs den gleichen Namen haben? Laut Oxfam gibt es in Europa mehr Firmenchefs, die John heissen oder eine Variante des Namens in der Landessprache (auf Deutsch: Johannes oder Hans), als weibliche CEOs insgesamt. Die Statistik spiegelt eine Recherche der «New York Times» aus dem Jahr 2015 zu den Firmenchefs der 1500 grössten US-Firmen wider, wonach auch in den USA die Gruppe an CEO namens John grösser ist als jene der Firmenlenkerinnen. Seit 2023 gibt es bei den 500 grössten US-Firmen aber laut «Bloomberg» nun mehr Frauen-CEOs als Männer namens John in den 500 grössten US-Firmen.