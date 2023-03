Experten zufolge könnten die Verwerfungen an den Börsen sie von ihrem in Aussicht gestellten kräftigen Zinsschritt abbringen. Bis vorige Woche galt es als ausgemacht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsschrauben erneut um 0,50 Prozentpunkte anzieht. Doch der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA hatte weltweit Schockwellen an den Börsen und Sorgen um die Stabilität des Bankensektors ausgelöst. In Europa ist die kriselnde Schweizer Grossbank Credit Suisse im Fokus. Die EZB steht bei ihren Beratungen daher vor der schwierigen Aufgabe, die Stabilität des Finanzsystems zu sichern aber gleichzeitig ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation zu bewahren.