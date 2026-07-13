Als Beispiel für die Vermischung von Ideologien wird das ‌Konzept des «weissen Dschihad» genannt, das rechtsextreme und dschihadistische Ideen verbindet. Künstliche Intelligenz (KI) werde dabei missbraucht, um über Chatbots und andere Anwendungen Propaganda zu erstellen und zu verbreiten. Zudem würden spielerische Elemente («Gamification») genutzt, um die Hemmschwelle für ​Gewalt zu senken.