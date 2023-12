Den Euro selbst könnte es in einigen Jahren als digitale Variante geben: Am 1. November hat eine zunächst auf zwei Jahre angelegte Vorbereitungsphase begonnen, in der Europas Währungshüter das Regelwerk für den digitalen Euro fertigstellen und die Infrastruktur für einen digitalen Euro organisieren wollen. Nach Abschluss dieser Phase will die EZB entscheiden, ob der Weg für die Einführung einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung als Ergänzung zum Bargeld geebnet wird. Dafür ist dann auch eine gesetzliche Grundlage für einen digitalen Euro auf EU-Ebene nötig.