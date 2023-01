Nach einem chaotischen Sommer 2022, der gerade am grössten Eurowings-Standort Düsseldorf mit vielen Flugausfällen und -verspätungen einherging, hofft Eurowings auf stabile Abläufe im Flugbetrieb. Nicht mehr als ein Prozent der Flüge solle ausfallen, das sei eine übliche Grösse, sagte Bischof. Im Sommer letzten Jahres musste der Ferienflieger fünf Prozent absagen wegen Personalmangel bei der Airline selbst und vor allem dem Bodenpersonal an Airports. Im Herbst war an vier Streiktagen der Piloten im Streit um Arbeitszeitregeln jeder zweite Flug ausgefallen, was Zehntausende Passagiere traf. Die Gespräche mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit dauerten noch an. Er hoffe auf eine Einigung in absehbarer Zeit, sagte Bischof.