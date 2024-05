Im April fiel die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten von 6,5 Prozent im Vormonat auf 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das ist nach aktuellen Daten die niedrigste Quote seit Bestehen des Währungsraums. Analysten hatten im Schnitt mit einer stabilen Quote gerechnet. In den 27 Ländern der Europäischen Union (EU) betrug die Quote unverändert 6,0 Prozent.