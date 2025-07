Die Arbeitslosenquote legte gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt erwartet, dass die Quote bei 6,2 Prozent und damit auf dem niedrigsten Wert seit der Einführung des Euro 1999 verharrt.