Die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten betrug wie im Vormonat 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Dies ist die niedrigste Quote seit Bestehen des Währungsraums. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Ein Jahr zuvor hatte die Arbeitslosenquote bei 6,6 Prozent gelegen.