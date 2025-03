Die Preise legten im Monatsvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat von 0,4 Prozent auf 0,5 Prozent nach oben revidiert. Am deutlichsten stiegen die Energiepreise, die um 1,7 Prozent zum Vormonat zulegten.