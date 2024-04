In Deutschland und Spanien stieg die Gesamtproduktion spürbar um jeweils etwas mehr als ein Prozent an, in Frankreich und Italien fiel der Zuwachs nur geringfügig aus. Irland verzeichnete mit 3,8 Prozent den deutlichsten Monatsanstieg, allerdings ist die dortige Entwicklung häufig verzerrt. In Belgien ging die Produktion mit 2,7 Prozent am stärksten zurück.