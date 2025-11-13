Im Vergleich zum Vormonat stieg sie um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Produktion noch um revidierte 1,1 Prozent gefallen, nachdem zunächst ein Rückgang um 1,2 Prozent ermittelt worden war.