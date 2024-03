Die Verbraucherpreise lagen im Februar 2,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde wie von Analysten erwartet bestätigt. Im Januar hatte die Teuerung in der Eurozone noch 2,8 Prozent betragen und im Dezember 2,9 Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 0,6 Prozent, wie es weiter in der Mitteilung hiess.