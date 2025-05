Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Mai auf minus 8,1 Punkte, von zuvor minus 19,5 Punkten, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Analysten hatten mit einem weniger deutlichen Anstieg auf minus 11,5 Punkte gerechnet. Im Einzelnen erholten sich sowohl die Einschätzungen der Lage als auch der Erwartungen in der Eurozone. Letztere notierten nun sogar im positiven Bereich.