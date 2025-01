Die Erzeugerpreise sanken in der Eurozone gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,4 Prozent erwartet. Im Oktober waren die Preise noch um 3,3 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im November um 1,6 Prozent. Hier war ein Anstieg um 1,5 Prozent erwartet worden.