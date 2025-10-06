Auch in Deutschland verbesserte sich der Indikator etwas, bleibt aber unter dem Niveau der Eurozone. Der Wert stieg um 4,2 Punkte im Vormonat auf minus 17,9 Punkte. «Immerhin korrigieren die Anleger auch in Deutschland etwas ihre pessimistische September-Haltung», schreibt Sentix. «Ohne nachhaltige Verbesserungen in den Rahmenbedingungen und nur mit Rüstung wird es schwer sein, einen Aufschwung zu starten.»