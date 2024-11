Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im September weiter gestiegen. Im Monatsvergleich legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Es ist der mittlerweile dritte Anstieg in Folge. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem etwas schwächeren Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Einzelhandelsumsätze im September um 2,9 Prozent zu. Hier war nur ein Zuwachs um 1,3 Prozent erwartet worden.