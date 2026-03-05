Im Januar sanken die Erlöse im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Dezember hatten die Umsätze allerdings deutlich besser entwickelt als bisher bekannt.