In den einzelnen Bereichen der Wirtschaft zeigte sich zu Jahresbeginn eine unterschiedliche Entwicklung. Während sich die Stimmung in den Industriebetrieben verbesserte, hat sie sich im Bereich Dienstleistungen überraschend eingetrübt. Der Indikator für die Industriebetriebe liegt nach dem Zuwachs nur noch knapp unter der Expansionsschwelle.