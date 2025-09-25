Das Wachstum der Kreditvergabe beschleunigte sich. Die Kredite an Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche stiegen im Juli um 3,0 Prozent im Jahresvergleich - nach plus 2,8 Prozent im Vormonat. Die privaten Haushalte erhielten 2,5 Prozent mehr Kredite. Im Vormonat hatte der Zuwachs bei 2,4 Prozent gelegen.