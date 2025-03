Wo befindet sich die Schmerzgrenze?

Gingen die KGVs auf 25, war das in der Vergangenheit auf Dauer nicht haltbar. Gefährlich wird es auch, wenn die realen Zinsen für zehnjährige US-Treasuries klar über 2,5 Prozent gehen. Obligationen wären dann im Vergleich zu Aktien noch attraktiver. Schon jetzt bekommt ein Anleger, der statt in US-Bonds in Aktien investiert, keine Risikoprämie mehr. Wird die Prämie klar negativ, hat das Konsequenzen. Doch solange die Hausse von starken Gewinnsteigerungen begleitet wird, dürften wir keinen Einbruch sehen. Derzeit sieht es noch gut aus, aber die Luft wird dünner.