Die Aktionäre des Biotech-Unternehmens haben am Donnerstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung den Plänen des Managements stattgegeben.



Die Aktionäre stimmten den Anträgen des Verwaltungsrats mit grossen Mehrheiten zu, schrieb Evolva gleichentags in einer Medienmitteilung. Neben der Veräusserung der Evolva AG an die Schweizer Lallemand-Tochter Danstar Ferment wurde auch die Auflösung und Liquidation der Evolva Holding SA genehmigt sowie deren Dekotierung innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate.