Nachdem die Aktionäre an der Generalversammlung vom 18. April 2023 dem Schritt mit grosser Mehrheit zugestimmt haben, werde nun der Reverse Stock Split im Verhältnis 250:1 vollzogen, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Dem Plan entsprechend werden die alten Evolva-Aktien am 25. April 2023 letztmals an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Ab dem 26. April werden dann die neuen Aktien gehandelt.