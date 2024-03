Weiter veröffentlichte die Gesellschaft die Traktanden für die GV vom 12. April 2024. Unter anderem beantragte der Grossaktionär Nice & Green, über eine Aufhebung des Liquidationsbeschlusses abzustimmen. Als zweites Traktandum will Nice & Green die Aufhebung der Dekotierung von Evolvas Aktien an der Schweizer Börse SIX erwirken. Nice & Green argumentiert, dass die Genehmigung der drei Traktanden Evolva erlauben würde, «Marktchancen im Bereich der öffentlichen Fusionen und Übernahmen», insbesondere der so genannten «Reverse Takeovers» oder «Reverse Mergers», zu nutzen.