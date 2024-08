Evotec hatte am Vorabend die Jahresprognose drastisch gesenkt und den für den 10. Oktober geplanten Kapitalmarkttag abgesagt. Als Gründe für den schwächeren Ausblick gab das Hamburger Unternehmen an, dass Aufträge langsamer als erwartet in Aufträge umgewandelt werden könnten und die hohen Fixkosten auf die Margen drückten. Beim operativen Gewinn geht Evotec nun von einem Einbruch auf 15 bis 35 (Vorjahr: 66,4) Millionen Euro aus statt dem bisher in Aussicht gestellten Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Der Umsatz soll im einstelligen Prozentbereich auf 790 bis 820 Millionen Euro wachsen, bisher war Evotec von einem niedrigen zweistelligen Plus ausgegangen.