Im laufenden Jahr werde nun mit einem Umsatz von 760 Millionen bis 800 Millionen Euro gerechnet, teilte Evotec am Montag in Hamburg überraschend mit. Das Management begründete die gesenkte Prognose vor allem mit einem geänderten Produktmix. Bislang hatte Evotec 840 bis 880 Millionen Euro in Aussicht gestellt, nach 797 Millionen Euro im Jahr zuvor.