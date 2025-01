Die EU-Kommission müsse künftig dem Prinzip folgen, bei jeder Regulierung zwei zurückzunehmen («one in, two out»), heisst es nach einem Treffen der Regierungs- und Parteichefs in der CDU-Zentrale am Samstag in Berlin. Die europäische Lieferkettenrichtlinie und die sogenannte Nachhaltigkeitsrichtlinie sollten für mindestens zwei Jahre komplett ausgesetzt werden, sagte CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Die Richtlinien müssten radikal vereinfacht und Berichtspflichten um mindestens 50 Prozent reduziert werden. FDP-Fraktionschef Christian Dürr warf der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) vor, in den vergangenen fünf Jahren für immer mehr Bürokratie gesorgt zu haben.