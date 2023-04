Die Karriere von Rupert Stadler verlief steil, sein Fall war tief. Bei Europas grösstem Autobauer Volkswagen stieg er zum Chef des Premiumherstellers Audi sowie in die oberste Chefetage in Wolfsburg auf. Im Dieselskandal um millionenfach manipulierte Abgaswerte kam er 2018 vorübergehend in Untersuchungshaft und wurde von seinem Arbeitgeber geschasst. Nun muss er befürchten, in der Sache als erster VW-Konzernvorstand wegen Betrugs verurteilt zu werden. Doch nach dem 163. Verhandlungstermin im Strafprozess verliess Stadler das Landgericht München am Mittwoch in gelöster Stimmung. Der Prozess könnte für ihn ein glimpfliches Ende nehmen.