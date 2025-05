Rickenbacher übernehme das Präsidium von Alex Wassmer, der das Unternehmen als Vizepräsident weiter begleiten werde, heisst es in der Mitteilung. Mit dem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats will CV VC laut eigenen Angaben eine nächste strategische Wachstumsphase einleiten. Die auf Blockchain-Startups spezialisierte CV VC hat gemäss Mitteilung bisher 75 Unternehmen direkt finanziert.