Was Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter tue, sei brillant: Sie nehme keine feindliche Position ein. Sie habe gesagt, dass dies der Beginn eines Prozesses sei, den die Vereinigten Staaten eingeleitet hätten, und dass sich die Schweiz an diesem Prozess beteiligen werde. Und sie werde auch sicherstellen, dass die USA alle nötigen Daten erhalten, um zu verstehen, wo man in Bezug auf die Zölle gegenüber den USA stehe.