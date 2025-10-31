«Es müsste schon etwas Dramatisches passieren», sagte die ehemalige US-Botschafterin in der Schweiz im am Freitag veröffentlichten Interview mit «CH Media». Gleichzeitig sieht LeVine im World Economic Forum (WEF) in Davos eine mögliche Gelegenheit für neue Gespräche. «Mit dem WEF hat die Schweiz eine Bühne - und Trump liebt Bühnen», sagte sie weiter. Die Schweiz sei zudem der grösste Goldverarbeiter der Welt. «Vielleicht bietet das Chancen, kreativ zu verhandeln, ohne die eigenen Werte zu verraten.»