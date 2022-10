Fehler der Vergangenheit

Was die Vergangenheit anbelangt, so seien bei der CS allerdings viele Fehler passiert, angefangen bei Brady Dougan. Eigentlich hätte man den Ex-CEO seiner Meinung nach Ende 2009 wieder zum Leiter des Investmentbankings degradieren sollen, also nach Ende der Finanzkrise, sagte Grübel.