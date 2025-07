Verkauf bei Aktienhoch von über 60 Dollar

Wieso er so viele Aktien verkauft hat, ist unbekannt. Was aber klar ist: Der Grossverkauf am 15. Mai kam zu einem guten Zeitpunkt. Genau an diesem Tag kletterte die On-Aktie erstmals seit Ende Januar wieder über die Marke von 60 Dollar. Über das ganze Jahr gesehen, läuft es für das Schuhlabel an der Börse aber noch nicht so rund – trotz eines Umsatzrekords von 727 Millionen Franken im ersten Quartal 2025.