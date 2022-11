Wie zu hören ist, erlitt der Arini Credit Master Fund in diesem Jahr bis September ein Minus von 16 Prozent. Der nach der Papageienart benannte Hedgefonds, die Lemssouguer in seiner Freizeit züchtet, liess damit noch deutlich mehr Federn als der Sektor insgesamt. Von Bloomberg beobachtete Credit-Hedgefonds verloren in den ersten neun Monaten des Jahres im Mittel 7,8 Prozent.