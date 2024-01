Rabiate Methoden bei der Credit Suisse

Einen Stich gönnen sich die Aufseher aber gegen Thiam. Kurz nach der Verkündung seines Umbauplans Ende 2015 produzierte der New Yorker CS-Handelsraum einen Milliardenverlust, der Kurs brach um 30 Prozent ein. Dies, so die Finma, habe auch an dem Weg gelegen, auf dem «die Informationen an die Öffentlichkeit gelangten». Es war eine sehr spezielle Kommunikation: Thiam, der als Investmentbanking-Amateur dastand, lancierte eine Attacke gegen die eigenen Mitarbeiter. Er liess sein Kommunikationsteam interne Mails seiner Investmentbanker in ausgewählten Medien platzieren – ein absolutes No-Go. Für die Mitarbeiter war es das Signal, dass der neue Chef unter Druck zu rabiaten Methoden griff.