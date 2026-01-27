Das Kapitalanleger-Musterverfahren vor dem OLG begann vor fünf Jahren. Es ​dient dazu, für eine Vielzahl einzelner Klagen vor dem Landgericht Tatsachen- und Rechtsfragen zu klären. Auf dieser Basis kann die untere Instanz über Schadenersatzansprüche urteilen. Das OLG hat sich mit über 60 ‌von beiden Prozessparteien eingereichten Feststellungszielen bereits in mehreren Verhandlungsterminen beschäftigt. ⁠Im Februar 2025 liess das OLG die Frage zu, ‌ob der Konzernvorstand gezielt eine strategische Entscheidung zur Manipulation von Abgasen bei Dieselmotoren getroffen hat. Zur Aufklärung wurden neben Ex-Chef Zetsche ‍ein weiteres ehemaliges Vorstandsmitglied, bei dem es sich um den damaligen Entwicklungschef Thomas Weber handeln dürfte, sowie einige Mitarbeitende zur Beweisaufnahme geladen.