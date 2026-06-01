In ‌der ⁠ersten öffentlichen Rede seit dem Ende seiner Amtszeit als Fed-Vorsitzender ⁠sagte Jerome Powell am Sonntag, demokratische Institutionen wie die Notenbank, Gerichte und Universitäten seien ‌derzeit einem Stresstest ausgesetzt. Wenn eine Regierung ‌einen Weg finde, Fed-Vertreter wegen ​politischer Differenzen zu entlassen, würden künftige Regierungen dies ebenfalls tun, sagte Powell bei der Verleihung des «John F. Kennedy Profile in Courage»-Preises. Die Öffentlichkeit würde dann das Vertrauen verlieren, dass ‌die Notenbank ihre Entscheidungen ausschliesslich im besten Interesse aller US-Bürger treffe. Er äusserte sich in seiner Rede nicht zur aktuellen Geldpolitik oder ​den wirtschaftlichen Aussichten.