Die ersten Vorfälle bei Kugler waren bereits im Oktober 2024 bekannt geworden, als verbotene Geschäfte mit Aktien von Apple und Cava durch ihren Ehepartner gemeldet wurden. Ende Juli 2025 hatte die damalige Fed-Gouverneurin eine Ausnahmegenehmigung für Verstösse ihres Ehemanns gegen die Anlageregeln beantragt. Dies wurde ihr jedoch verwehrt, wie ein Fed-Vertreter sagte. Am 1. August gab Kugler schliesslich ihren vorzeitigen Rücktritt bekannt. Eigentlich hätte sie noch bis Ende Januar 2026 im Amt bleiben sollen. Kugler und eine von ihr genannte Anwaltskanzlei reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.