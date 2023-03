Die Milliardenhilfe hat die Sorgen der Investoren um die angeschlagene Grossbank nur wenig beruhigt. Während der CS-Aktienkurs am Freitag bereits wieder nachgab, wurden Spekulationen um eine Aufteilung des zweitgrössten Schweizer Finanzinstituts lauter. Die "Financial Times" berichtete am Freitagabend, dass die UBS und die CS sich in Übernahmegesprächen befinden sollen.