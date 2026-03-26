Die Anhäufung unverkaufter privater Vermögenswerte in den Bilanzen der Anleger ist ein Warnsignal dafür, dass einige davon möglicherweise überbewertet sind - und ein kleiner Funke könnte laut Lloyd Blankfein, dem ehemaligen CEO von Goldman Sachs, eine weitreichende Wertberichtigung auslösen.
«Irgendwann muss es einen Anstoss oder eine Abrechnung geben, die dazu führt, dass man sich mit dem tatsächlichen Wert der eigenen Bilanz auseinandersetzt», sagte Blankfein in einem Interview mit Francine Lacqua für Bloomberg Television. Der ehemalige Wall-Street-Chef, der einen Grossteil seiner Karriere als Händler verbrachte, bevor er Goldman Sachs während der Finanzkrise leitete, äusserte sich zu einem Zeitpunkt, an dem die durch künstliche Intelligenz verursachten Umwälzungen und vereinzelte mutmassliche Betrugsfälle für Unruhe auf den privaten Märkten gesorgt haben.
Blankfein, der diesen Monat seine Memoiren «Streetwise: Getting to and Through Goldman Sachs» veröffentlichte, warnte, dass die Wahrscheinlichkeit eines grösseren Zusammenbruchs mit der Zeit seit den letzten Krisen gestiegen sei. «Die Analogie, die ich gerne anführe, ist, dass man Zunder auf dem Waldboden ansammelt und irgendwann ein Funke kommt», sagte Blankfein. «Aber je länger die Zeiträume zwischen den Funken sind, die das Feuer entfachen, desto mehr sammelt sich an.»
Er äusserte zudem Bedenken hinsichtlich des Wachstums privater Kredite in den Portfolios einzelner Anleger. «Wenn einzelne Verbraucher, also Steuerzahler und Bürger, Geld verlieren, sind die Leute in der Regierung sehr, sehr verärgert», sagte er Anfang dieses Monats.
(Bloomberg/cash)