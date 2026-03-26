«Irgendwann muss es einen Anstoss oder eine Abrechnung geben, die dazu führt, dass man sich mit dem tatsächlichen Wert der eigenen Bilanz auseinandersetzt», sagte Blankfein in einem Interview mit Francine Lacqua für Bloomberg Television. Der ehemalige Wall-Street-Chef, der einen Grossteil seiner Karriere als Händler verbrachte, bevor er Goldman Sachs während der Finanzkrise leitete, äusserte sich zu einem Zeitpunkt, an dem die durch künstliche Intelligenz verursachten Umwälzungen und vereinzelte mutmassliche Betrugsfälle für Unruhe auf den privaten Märkten gesorgt haben.