Verbände von Terroropfern wurden im Verfahren als Nebenkläger zugelassen. Sie sehen in dem Fall einen möglichen Baustein zur Finanzierung von Anschlägen, die in den folgenden Jahren auch Frankreich trafen. Darunter waren etwa die Attentate von 2015 in Paris oder 2016 in Nizza mit insgesamt über 200 Toten.