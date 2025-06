Er verschied in der Nacht auf den gestrigen Donnerstag im Alter von 71 Jahren, wie eine Migros-Sprecherin am Freitag auf Anfrage zu einem entsprechenden Bericht der CH Media-Zeitungen sagte. Laut den CH Media-Zeitungen starb Bolliger an Krebs. Er habe die Migros mit viel Herzblut über Jahrzehnte geprägt, hiess es in einem Nachruf im Intranet des Detailhandelskonzerns.