Der Verwaltungsrat des früheren Monopolisten akzeptierte am Sonntag das Angebot von KKR, für 18,8 Milliarden Euro eine Mehrheit an der Sparte einschliesslich Schulden zu übernehmen. Unter bestimmten Bedingungen könne der Preis auf 22 Milliarden Euro steigen, teilte der Konzern mit. Einen Minderheitsanteil übernimmt der italienische Staat, der auch an der Telecom Italia beteiligt ist.